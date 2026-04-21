Licenza sospesa a un bar del centro storico di Olbia

La chiusura di un bar nel centro di Olbia.

Un provvedimento di sospensione della licenza è stato eseguito nella mattinata del 21 aprile dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nei confronti di un bar situato nel centro storico cittadino. La misura, disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stata emessa dal Questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, a seguito degli accertamenti condotti nelle settimane precedenti.

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Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate dai militari, all’interno dell’esercizio si sarebbero verificati episodi ritenuti rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il locale sarebbe inoltre risultato punto di ritrovo abituale per persone con precedenti, circostanza che ha contribuito alla valutazione complessiva della situazione da parte delle autorità competenti.

Tra gli episodi presi in esame, particolare rilievo è stato attribuito a quanto accaduto nella serata dell’8 aprile scorso durante un’attività svolta dai carabinieri della sezione operativa. In quell’occasione, i militari avrebbero individuato un soggetto mentre, all’ingresso del bar, cedeva una modica quantità di hashish a un acquirente. Quest’ultimo, una volta identificato, sarebbe stato trovato in possesso della sostanza appena acquistata. L’intervento ha portato al rinvenimento di ulteriore stupefacente e di una somma di denaro ritenuta collegata all’attività illecita.

Nel corso dello stesso servizio, all’interno del locale, considerato come possibile base per l’attività di spaccio, sarebbero state individuate altre dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Gli elementi raccolti durante le indagini hanno quindi consentito ai carabinieri di avanzare la richiesta del provvedimento restrittivo, successivamente adottato dall’autorità di pubblica sicurezza.

La misura dispone la sospensione della licenza dell’esercizio per un periodo di quindici giorni. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e al contrasto di situazioni ritenute potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica.

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