Nuovi lavori di Abbanoa a Berchidda, cosa c’è da sapere

I lavori di Abbanoa a Berchidda.
Il Comune di Berchidda ha emesso un avviso pubblico riguardante alcune limitazioni al servizio idrico programmate per la giornata di venerdì 20 marzo. L’interruzione si rende necessaria per consentire ai tecnici di Abbanoa l’installazione di nuove apparecchiature in via Alghero, nell’ambito degli interventi di efficientamento della rete cittadina. Le operazioni tecniche comporteranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 8:30 fino alle ore 16. Nello specifico, i disagi riguarderanno le seguenti strade: Via Alghero, via Nuoro, via Oristano, via Tempio.
- LEGGI ANCHE: Collegamento nuove condotte a Luras, stop all’acqua.
Oltre all’interruzione totale in alcune fasce orarie, nelle zone limitrofe potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee irregolarità nel flusso idrico. Il ripristino dell’erogazione a pieno regime è previsto immediatamente dopo la conclusione dell’intervento tecnico. Come di consueto in queste circostanze, alla riapertura dell’acqua potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità; in tal caso, si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per pochi minuti prima dell’utilizzo. L’intervento rientra nei piani di manutenzione volti a migliorare la gestione delle risorse idriche sul territorio comunale.