Elezioni a Santa Teresa, si ricandida il sindaco Nadia Matta

Si ricandida alle elezioni di Santa Teresa il sindaco Nadia Matta.

Con una squadra confermata e l’ingresso di esponenti della minoranza, prende forma la nuova candidatura di Nadia Matta alla guida del Comune di Santa Teresa Gallura. Il sindaco uscente ha annunciato l’intenzione di proseguire il percorso amministrativo avviato, rimarcando come la decisione sia stata presa con senso di responsabilità, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi cinque anni e delle difficoltà affrontate insieme al gruppo di governo.

Matta ha evidenziato la volontà di ripartire dallo stesso nucleo, definito solido e affidabile, rimarcando il valore della coesione interna anche nei momenti più complessi dell’attività amministrativa. Allo stesso tempo, ha spiegato che la lista si arricchirà di nuove presenze provenienti dall’attuale minoranza, con cui, a suo dire, si sarebbe sviluppato nel tempo un confronto basato sul rispetto reciproco e su una collaborazione ritenuta costruttiva per la comunità.

Tra le adesioni spicca quella di Tiziana Cirotto, che ha motivato la scelta come il risultato di una valutazione attenta delle possibili alternative, ponendo al centro l’interesse del paese. Secondo quanto riferito, le differenze iniziali avrebbero rappresentato un punto di partenza per costruire un progetto più ampio, capace di coniugare esperienza amministrativa e rinnovamento politico, in una prospettiva orientata all’unità.

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