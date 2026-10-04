Le “Piccole donne” trionfano a Berchidda

Il sipario a Berchidda si chiude tra gli applausi scroscianti del pubblico e la commozione generale per “Piccole donne, un sogno a occhi aperti”. L’intensa rappresentazione teatrale che ha visto protagonisti i giovani talenti locali. L’evento ha segnato la conclusione ufficiale del laboratorio teatrale curato con passione e professionalità dall’associazione La Luna Antica.

Sul palco, i giovani attori hanno saputo catturare l’attenzione degli spettatori. Mettendosi in gioco con la straordinaria abnegazione e la contagiosa simpatia che da sempre li contraddistinguono. La loro interpretazione ha restituito tutto il fascino di un percorso formativo e umano di grande valore. Capace di unire la crescita artistica alla condivisione e alla socialità.

Il successo della serata è il frutto del costante e proficuo lavoro portato avanti da Gian Giorgio Cadoni e Sara Canu, guide d’eccezione che con dedizione hanno accompagnato i ragazzi in questo viaggio espressivo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a tutto il pubblico numeroso che, gremito in sala, non ha fatto mancare il proprio calore e il proprio sostegno ai giovani artisti. L’appuntamento si chiude così con un bilancio più che positivo, confermando la vitalità culturale della comunità e l’importanza del teatro come straordinario strumento di crescita e aggregazione giovanile.

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