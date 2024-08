A Berchidda talenti tra musica e cultura.

L’estate di Berchidda è la stagione del jazz, la stagione della musica, la stagione della creatività che nasce come fiore in un rigoglioso giardino curato ad arte da Paolo Fresu e dal suo appassionato staff, che sgorga fra granito e piazze coinvolgendo la popolazione e conquistando la passione di turisti, viaggiatori e curiosi, che avvolge delicata e forte. Una stagione che non finisce mai e che anno dopo anno torna a raccontarsi fra lo storico Time in Jazz e l’intuizione trasformata in bellissima realtà dal progetto Insulae Lab.

Così, al terzo anno di sviluppo della progettualità, dopo i primi mesi di produzioni originali e tanti ospiti ad alternarsi sul palco del teatro di Berchidda e su quelli di Sardegna e del mare Mediterraneo, in agosto è arrivato il suggestivo abbraccio del festival Time In Jazz che ha fatto da sfondo allo svolgersi dei quattro appuntamenti “TimeAfterTime” (direzione artistica di Pierpaolo Vacca), eventi immaginati nel quadro delle proposte griffate Insulae Lab a dare forma ad esperienze indimenticabili animate da un vortice di talenti – da Michele Piccione con le sue melodie evocative del Mare Nostrum alla fusione di cumbia / hip-hop di Francesco Medda Arrogalla, dal viaggio sonoro raccontato da Zamua Duo al travolgente coinvolgere dei balli tradizionali designati in musica da Fabio Calzia, Dj Cris e Omar Terki – chiamati a connettersi, contaminarsi, suonare, divertirsi, divertire e illuminare la scena.

L’estate continua, s’è detto. La stagione di Insulae Lab scriverà un’altra importante pagina della sua storia prossima futura il 29 agosto in piazza Sa Mitza di Santa Maria a Guspini, quando nel corso della XII^ edizione della festa della letteratura “Bimbi A Bordo” sarà presentato al pubblico “Un anno sull’Altipiano – In guerra qualche volta abbiamo anche cantato”, straordinaria produzione originale frutto della residenza artistica di Pietro Lussu e Felice Montervino a Berchidda, fusione di musica e letteratura che celebra l’eredità di Emilio Lussu, rendendo la sua opera viva e contemporanea. Ingresso 5 euro, biglietti in loco o sul circuito Ticketmaster, info e prenotazioni al 342/6476726.

Ultimo “nato” in casa Insulae Lab è “Isculta – Portfolio sonoro, visivo e sensitivo”: immersione multisensoriale tra suoni, visioni e memorie ad evocare la Sardegna più autentica a cura del Marcella Carboni Trio (Marcella Carboni all’arpa acustica, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e la batteria di Stefano Bagnoli feat Simone Memè). Isculta si rivelerà alla platea il 4 settembre 2024 alle ore 21 sul palcoscenico del teatro Santa Croce in piazza del Popolo a Berchidda. Ogni nota si intreccia con il vento, la risacca, le campane e i riti popolari, creando un mosaico di emozioni. E poi le immagini, magiche, firmate da Gianluca Asunis e trasformate in tempo reale dal visionario Simone Memè, parti di un universo visivo che danza con le melodie, stimolando immaginazione e sensi. Ingresso 8 euro, abbonamento Insulae Lab (6 ingressi) 40 euro; prenotazioni e info: 342/6476726 (anche WhatsApp).

