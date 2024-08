Le foreste della Sardegna stanno morendo.

È stato evidenziato che la combinazione tra un agente patogeno e il cambiamento climatico, con una siccità sempre più intensa, sta causando la morte delle querce da sughero e delle leccete in alcune zone della Sardegna.

L’assessore all’Ambiente, Rosanna Laconi, insieme a esperti e ricercatori di Agris, Università di Sassari, Corpo Forestale e Forestas, ha spiegato la situazione e discusso le contromisure. È stato previsto un finanziamento di 1 milione e 150mila euro per attuare le prime azioni. Laconi ha sottolineato l’importanza di definire una strategia per combattere questo fenomeno, partendo dal monitoraggio e dall’approfondimento degli studi sulle cause e sulle aree colpite.

La siccità di quest’anno, la più grave degli ultimi 100 anni, è stata indicata come una delle cause principali del fenomeno, insieme a un fungo, la Phytophthora, che attacca le radici degli alberi. In particolare, le zone di Iglesias, Ogliastra, Sarrabus, Baronia e Gallura sono tra le più colpite dal disseccamento delle foreste.

