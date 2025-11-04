Dolore a Bortigiadas per la scomparsa di una giovane mamma: “Addio Laura”

Addio alla giovane Laura.

Profondo lutto e incredulità scuotono la piccola comunità di Bortigiadas, centro di meno di 700 abitanti nel cuore della Gallura. Il paese è stato colpito dalla prematura scomparsa di Laura, una giovane donna molto conosciuta e stimata. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera cittadinanza, in quanto Laura era una madre che lascia nel dolore due bambine piccole.

La scomparsa della giovane mamma ha creato un grandissimo vuoto in paese. Il dolore si è riversato in massa sulle bacheche dei social network, dove amici e conoscenti le rendono omaggio. Tra i tanti messaggi di affetto e commozione, spicca il ricordo della sua indole: “Cara Laura, ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua dolcezza”.

