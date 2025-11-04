Violentato e ripreso a 8 anni dal papà: gli inferi nella “casa degli orrori” in Gallura

4 Novembre 2025

di Maria Verderame

La condanna per violenza sessuale su un bambino in Gallura.

Nella casa degli orrori, in una paese dell’Alta Gallura, si consumavano violenze atroci su un bambino di appena 8 anni. L’orco, condannato a più di 14 anni di carcere, è il padre del bimbo: nemmeno questo gli ha impedito di compiere abusi agghiaccianti e ripetuti per diversi mesi a quello che è solo un bambino e suo figlio. Non solo lo violentava, ma filmava anche i rapporti non consensuali per poi condividerli in rete.

Questo materiale, secondo le accuse, era passato nelle mani di un uomo residente in Lombardia e che è stato condannato a 8 anni e 8 mesi per aver ricevuto e detenuto quella catena di orrori su un piccolo corpicino. La vicenda affonda in una grande inchiesta che si concentra su una rete di abusi contro i minori che come teatro è stato il territorio della Gallura.

Nelle indagini c’è anche una donna che è stata condannata a un anno di carcere per aver consumato un rapporto sessuale in presenza della figlia di soli 3 anni. Condotta dal pubblico ministero l’inchiesta parla veri e propri spettacoli pedopornografici che avevano come vittime bambini e ragazzini, ipotizzando il coinvolgimento di altri minori avvicinati e ospitati in un’abitazione.

Il materiale illecito sarebbe andato nelle mani di una fitta rete di fruitori di materiale pedopornografico attivo su tutto il territorio nazionale. Le indagini proseguono. Il caso è finito al Tribunale di Cagliari che ha condannato tre imputati per la vicenda di pedofilia. La condanna più pesante è stata inflitta al principale accusato, l’uomo che ha compiuto il reato più grave, ovvero di abusare il proprio figlio e filmarlo, fino a diffondere il materiale in rete. L’uomo è stato condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere restituendo giustizia a un ragazzino che sta cercando di riacquistare serenità dopo l’inferno subìto.

