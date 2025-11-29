A Bortigiadas i voucher per le famiglie con bambini fino ai 36 mesi

I voucher per le famiglie di Bortigiadas.

Parte da un obiettivo chiaro il nuovo intervento sociale annunciato dall’amministrazione di Bortigiadas, che ha avviato la procedura per sostenere le famiglie con figli nella prima infanzia. È stato infatti diffuso l’avviso relativo ai voucher destinati ai nuclei con bambini dai 3 ai 36 mesi iscritti a servizi educativi autorizzati, una misura pensata per alleggerire i costi delle rette e garantire continuità ai percorsi educativi.

Secondo quanto indicato dal Comune, potranno presentare domanda le famiglie residenti in possesso di un Isee in corso di validità. Il contributo verrà differenziato in due fasce e rimborsato in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2025, così da assicurare un sostegno calibrato sulle diverse situazioni economiche.

Le istanze dovranno essere inoltrate entro le 13 del 18 dicembre, mentre la graduatoria finale sarà resa disponibile sul sito istituzionale dell’ente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 079/627014.