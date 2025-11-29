Il liceo Mossa di Olbia apre la seconda mostra micologica

La mostra micologica al liceo di Olbia.

Un nuovo appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica al Liceo “L. Mossa” di Olbia, che presenta la seconda edizione della Mostra Micologica allestita nell’Aula Magna dell’istituto. L’iniziativa, pensata con finalità didattiche e di approfondimento, punta a offrire agli studenti un contatto diretto con il mondo dei funghi, trasformando lo studio della micologia in un’esperienza coinvolgente e stimolante.

L’inaugurazione è prevista il 3 dicembre alle 18, quando l’esperto micologo Renato Brotzu aprirà l’evento con una relazione introduttiva. Brotzu, autore di numerose pubblicazioni sui funghi della Sardegna e di contributi naturalistici accompagnati dalle proprie fotografie, guiderà il pubblico nel primo approccio ai contenuti della mostra.

L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Agenzia Forestas, dei micologi dell’Ispettorato micologico della Asl Gallura e della facoltà di Botanica dell’Università di Sassari, rappresentata dal botanico Alfredo Maccioni, che curerà una sezione dedicata alla flora mediterranea. Un contributo che amplia il progetto oltre la micologia, offrendo al pubblico una panoramica più ampia sugli ecosistemi locali.

Gli studenti del liceo avranno un ruolo centrale: saranno infatti loro a illustrare i contenuti della mostra ai visitatori, presentando le diverse specie in modo chiaro e accessibile. L’esposizione comprende un’ampia varietà di campioni, corredati da nome scientifico e nome comune, indicazioni sulla commestibilità e note utili per l’identificazione, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza.

Un ulteriore spazio sarà dedicato all’osservazione microscopica. Docenti e studenti guideranno il pubblico nell’uso del microscopio per analizzare da vicino spore e cellule, mentre un secondo microscopio collegato a una telecamera permetterà di seguire le analisi in diretta su un monitor.

“La nostra scuola, grazie alla gentile collaborazione con l’Ente Foreste di Olbia, completerà l’allestimento della Mostra con alcune tra le specie vegetali più rappresentative della macchia mediterranea; sugli aspetti della flora della Sardegna la Mostra beneficerà anche della preziosa collaborazione della facoltà di Botanica dell’Università di Sassari che vedrà il botanico dottor Alfredo Maccioni, come curatore della sezione”, ha affermato il dirigente scolastico Gianluca Corda.

All’interno del percorso espositivo troverà spazio anche una piccola area dedicata ai licheni, a completamento del quadro naturalistico proposto. La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico dalle 18 del 3 dicembre fino alle 19 del 4 dicembre, offrendo un’intera giornata per visitare gli spazi, assistere alle dimostrazioni e approfondire la conoscenza di un mondo spesso poco conosciuto ma ricco di curiosità scientifiche.