Il gruppo di minoranza di Buddusò interroga la maggioranza sulle condizioni delle strade dopo i lavori per la fibra ottica.

Il gruppo di minoranza di Buddusò ha presentato all’amministrazione comunale un’interrogazione per richiedere chiarimenti sui lavori relativi all’installazione della fibra ottica.

Disagi per i lavori non terminati.

I disagi provocati dai cantieri per la posa della fibra ottica, avrebbero lasciato numerose vie del Comune in uno stato di degrado inaccettabile. E la denuncia dei consiglieri comunali di minoranza nel consiglio comunale di Buddusò, guidato dal dott. Salvatore Marrone. Scavi non ripristinati tempestivamente, segnaletica insufficiente e intere vie interdette alla circolazione senza un piano alternativo per il traffico hanno creato notevoli disagi. Il gruppo di minoranza sottolinea: “Nonostante il Comune non sia direttamente responsabile dei lavori, è comunque obbligo dell’amministrazione esercitare il dovere di vigilanza e controllo, garantendo la sicurezza della circolazione e il tempestivo ripristino dei luoghi interessati.” La richiesta rivolta al Sindaco dal gruppo è di chiarire se esista un tavolo tecnico per monitorare l’esecuzione dei lavori e di intervenire con urgenza per porre rimedio a una situazione ormai insostenibile per i cittadini, che subiscono gravi disagi a causa della viabilità compromessa.

