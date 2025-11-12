Autobotti per l’acqua potabile dopo le limitazioni a Buddusò

Il servizio autobotti a Buddusò.

Nel comune di Buddusò è stato attivato un servizio sostitutivo di fornitura idrica mediante autobotte, a seguito dell’ordinanza sindacale che limita temporaneamente l’uso dell’acqua della rete pubblica. Le autobotti saranno operative in via De Andrè, davanti alla sede Asl, oggi 12 novembre dalle 12:30 alle 16:30 e domani, 13 novembre 2025, dalle 9 alle 13, per garantire acqua potabile ai residenti interessati. Eventuali anomalie o problemi possono essere segnalati al servizio guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24 tramite il numero verde 800/022040.

Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza numero 15/2025, riguarda esclusivamente le utenze della zona Sant’Ambrogio e ha carattere cautelativo. La decisione è stata presa dopo consultazioni con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Asl 2 Gallura, in attesa dei risultati degli accertamenti tecnici in corso. L’adozione di questa misura preventiva mira a tutelare la salute dei cittadini fino a quando non saranno disponibili le verifiche definitive sulla qualità dell’acqua erogata dalla rete comunale.

Abbanoa ha predisposto il servizio sostitutivo per garantire continuità di approvvigionamento idrico, evitando disagi alle famiglie e alle attività della zona interessata. L’azienda invita la popolazione a utilizzare i punti di distribuzione nelle fasce orarie indicate e a contattare il numero verde in caso di emergenze o segnalazioni, mantenendo un costante collegamento con le autorità sanitarie e il Comune fino al completamento dei controlli.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui