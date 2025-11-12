Dolore a Olbia per la scomparsa di Bruno Nieddu

L’addio a Bruno Nieddu di Olbia.

Si è spento a Olbia, all’età di 69 anni, Bruno Nieddu, circondato dall’affetto dei suoi familiari. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota con profondo cordoglio dalla moglie Alma, dai figli Giovanni con Domiziana, Antonia e Michele con Michela, e da tutti i parenti.

La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per la professionalità e l’umanità dimostrate nel seguire il loro caro durante il percorso di cura. Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche ai medici e al personale paramedico delle cure palliative domiciliari oncologiche dell’ospedale di Olbia, il cui sostegno ha accompagnato Bruno e la famiglia negli ultimi momenti.

La famiglia ha chiesto, in segno di ricordo e di solidarietà, di non inviare fiori ma di compiere opere di bene in memoria dell’estinto. I funerali si terranno mercoledì 12 novembre alle ore 16 nella basilica di San Simplicio a Olbia, con partenza dalla sua abitazione in via della Ferula 47. Al termine della cerimonia, il feretro proseguirà per il tempio crematorio della città.

Al termine dei funerali, la famiglia ha espresso la propria gratitudine anticipata e ha richiesto di essere dispensata dalle visite, sottolineando il desiderio di vivere questo momento di dolore con riservatezza, accompagnando Bruno nell’ultimo saluto con la dignità e l’affetto che lo hanno sempre contraddistinto.

