Daniele Murrighili partirà in bici da Olbia per raggiungere Capo Nord

Daniele Murrighili vuole partire dalla sua Olbia in bici per raggiungere Cagliari, da lì poi in Sicilia fino a Capo Nord. Per realizzare questo suo progetto denominato “Torna a sorridere” ha bisogno di sostegno e ha lanciato una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe. Questa la spiegazione del suo progetto.

“Fai ciò che ti spaventa e mantieni le promesse che fai a te stesso“. Questo è diventato il mio motto: soprattutto da quando ho capito che spesso scappo dalle situazioni che mi mettono a disagio e molto spesso non mantengo le promesse che faccio a me stessa. In breve, sono una persona che non prende quasi mai iniziative. Che sia la paura, la scarsa motivazione, la bassa autostima o semplicemente il piacere di rimanere nella “zona di comfort“, beh… è sempre qualcosa che mi trattiene a ciò che ritengo sicuro e che non richiede il minimo sforzo. Ecco, l’esperienza del viaggio in bicicletta sarà l’ennesima prova che: “Se voglio qualcosa nella vita, devo allungare la mano e prenderla“, proprio come diceva Christopher McCandless nel film Into the Wild”.

In viaggio da Capodanno 2025

“Ho creato questo post per annunciare che il 1° gennaio 2025 inizierò il mio viaggio in bicicletta. La prima parte sarà la TranSardinia, un percorso che parte dalla mia città natale, Olbia (Nord Sardegna), e termina nel capoluogo Cagliari (Sud Sardegna) per un totale di circa 336 km. La seconda, invece, è quella che tutti chiamano “Rotta del Sole”, un viaggio lungo circa 7650 km che parte dalla Sicilia (tecnicamente la parte più a sud sarebbe a Malta) e termina nel famoso Capo Nord in Norvegia. Qui, però, oltre alla paura di agire, mi blocca la paura di chiedere aiuto. Ecco l’idea di avviare una raccolta fondi: servirà a ripagare le spese per l’attrezzatura e anche ad aiutarmi durante il viaggio! Vorrei ringraziare tutti coloro che mi aiuteranno o che semplicemente spenderanno un secondo per inviarmi parole di sostegno. In fondo, la mia missione è andare oltre i miei limiti per motivare e far capire a chi mi circonda che tutto è possibile.

Basta ascoltare il proprio cuore. Un abbraccio, Daniele”.

