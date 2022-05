L’evento a Buddusò.

Piccoli astronauti crescono a Buddusò. Prende il via il 21 maggio Space For Kids, una giornata all’insegna dello spazio e del divertimento, con attività ludo-didattiche dedicate ai giovani studenti.

Si parte al mattino con un evento divulgativo e interattivo dedicato ai bimbi della scuola primaria e si prosegue con i laboratori aerospaziali, dove i piccoli diventano protagonisti delle missioni che li porteranno ad essere un po’ astronauti e un po’ ingegneri.

Il pomeriggio è dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado con laboratori aerospaziali presso l’Auditorium di Buddusò. I laboratori possono essere svolti singolarmente o in coppia con un amico e saranno i partecipanti a scegliere. Il primo evento si terrà al mattino, dalle 9.45 alle 11 ed è accessibile solo su prenotazione presso l’ufficio Staff del Comune di Buddusò oppure sulla pagina www.astecenter.it/spaceforkidsbudduso. I laboratori dei bambini sono ad accesso libero e della durata di circa 15 minuti a persona. Quelli per i ragazzi sono ad accesso libero e della durata di circa 20 minuti. Per accedere in Auditorium è richiesto l’uso di mascherina.