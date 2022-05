Addio a Mario Traina.

La ex compagnia Alisarda/Meridiana perde un altro pezzo di storia. E’ scomparso, all’età di 75 anni, Mario Traina, una figura molto importante per la storica azienda di volo che operava a Olbia. Originario di Tivoli, era entrato a lavoro nel lontano 1978, quando la storica compagnia era alla ricerca di un addetto di CND (controlli non distruttivi), che all’epoca in Sardegna era introvabile.

Lo ricordano i suoi colleghi e in particolare Giancarlo Trevisan, che ha raccontato la sua storia nella ex compagnia gallurese. “l’allora direttore della compagnia cercava una persona per fare dei controlli sulle ruote e motori degli aerei – racconta l’ex collega -, lui proveniva da Alfa Romeo Avio ed era una figura già allora molto competente. Si occupava della revisione dei motori. Successivamente lui fu nominato Capo Reparto CND. Aveva una capacità grandiosa nel suo lavoro, tanto che fu abilitato da Enac per compiere differenti ispezioni dei veivoli”.

Oltre a essere un tecnico molto valido, gli ex colleghi ricordano Mario come una persona sempre eccezionale e con il sorriso sempre in bocca. “Oltre ad essere gentile e molto umile – narra Trevisan -, era molto simpatico e si divertiva ogni tanto a imitare le voci dei suoi colleghi. Lui è stato con noi fino ai primi degli anni Duemila, epoca del suo pensionamento. In quel periodo una compagnia in Australia aveva bisogno di qualcuno per effettuare dei controlli ai motori e io gli indicai il signor Mario per le sue capacità e lui partì. Era veramente straordinario, formò anche il suo operaio che diventò il responsabile che ha preso il suo posto”. Mario lascia una moglie e una figlia, che si stringono nel dolore per la sua recente scomparsa.