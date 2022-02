I corsi a Buddusò.

Cominciano a Buddusò i corsi per sfornare occupazione tra le donne del paese. Numerose le adesioni tra le residenti, che hanno inviato tantissime manifestazioni di interesse per incrementare la loro formazione e spenderla all’interno del mercato di lavoro, ancora caratterizzato da un altro gap di genere.

Le donne che hanno partecipato alle domande sono in 30 e presto cominceranno le lezioni per ottenere la qualifica di ASO ( assistente di studio odontoiatrico) e OPI ( operatore di infanzia). Un’opportunità per incrementare l’occupazione femminile, partendo dallo sviluppo di qualifiche specialistiche che possono dare alle buddusoine una maggiore chance di collocamento all’interno del mercato del lavoro locale. “A loro auguriamo un caloroso in bocca a lupo, con la speranza di trovare presto un’occupazione consona all’indirizzo scelto”, ha dichiarato il primo cittadino, Massimo Satta.