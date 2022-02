L’Hermaea Olbia fa le valigie e si prepara a tre trasferte di fuoco

L’Hermaea Olbia in campo venerdì contro il Sassuolo.

L’Hermaea Olbia fa le valigie e si prepara a una settimana intensissima: per le aquile tavolarine, infatti, arriva un trittico di impegni esterni che le vedrà protagoniste prima a Sassuolo (venerdì), poi a San Giovanni in Marignano (domenica), quindi, mercoledì prossimo, a Sant’Elia Fiumerapido.

Coach Dino Guadalupi si attende una reazione da parte della sua squadra, rimontata da Marsala nell’ultimo turno e costretta ad accontentarsi di un solo punto. Per continuare a inseguire i playoff è necessario portare a casa quanti più punti possibili, a partire proprio da Sassuolo: “D’ora in avanti non si farà alcuna distinzione tra un avversario e l’altro – afferma il coach biancoblù – la classifica parla chiaro: tutti i match avranno la stessa importanza fino alla fine della stagione regolare. L’obiettivo è ottenere il più possibile da ogni partita mantenendo alta l’intensità per tutta la durata della gara e rispettando i nostri flussi di gioco”.

Le Green Warriors sono reduci dal passo falso maturato in terra siciliana contro Aragona: una sconfitta in tre set che la squadra di Maurizio Venco è determinata a lasciarsi alle spalle. Appaiate in classifica a quota 26 e protagoniste di un ruolino di marcia identico (8 vittorie e 7 sconfitte), Sassuolo ed Hermaea hanno nel mirino il quinto posto occupato attualmente da Marsala.

Nella sfida d’andata, disputata a Golfo Aranci il 24 ottobre, Renieri e compagne dominarono la contesa portando a casa la posta piena, ma rispetto ad allora Sassuolo è cresciuta: “Incontriamo un avversario molto dotato nella fase muro difesa – spiega il tecnico hermeino – come sempre cercheremo di limitare l’avversario, anche se in questa fase siamo particolarmente focalizzati sullo sviluppo del nostro gioco”.

D’ora in avanti ogni gara sarà una battaglia: “Ci aspettiamo sfide combattute e tirate – mette in guardia il tecnico – tante altre squadre sono in condizioni simili alle nostre. Dovremo essere costanti nell’approccio”.

Squadre in campo venerdì 18 febbraio alle 20.30 alla Palestra Consolata di Sassuolo (MO). Arbitreranno i signori Marco Laghi e Michele Marotta. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Volleyball World.