Dolore per la scomparsa di Sebastiano Marrone di Buddusò.

Grande dolore a Buddusò per la morte di Sebastiano Marrone, giovane carabiniere gallurese morto nel tardo pomeriggio di ieri a San Severo, in provincia di Foggia, a seguito di un tragico incidente stradale. Il 23enne ha perso la vita mentre si trovava a bordo dell’auto di servizio, uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, il militare stava rientrando alla caserma dove prestava servizio.

“La comunità di Buddusò è profondamente scossa e addolorata per la tragica scomparsa del giovane Carabiniere e nostro concittadino, Sebastiano Marrone, di soli 23 anni, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di San Severo – afferma in una nota il sindaco di Buddusò, Massimo Satta -. La notizia della sua perdita ha colpito tutti noi, lasciando un grande vuoto e un profondo dolore. In questo momento di immensa tristezza, ci stringiamo con affetto sincero alla sua famiglia, ai colleghi dell’Arma e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Sebastiano e di condividere con lui un pezzo di strada”.

Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini, ha espresso la più sincera vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri, partecipando con profonda commozione al dolore per la scomparsa del giovane concittadino.

“Nonostante la sua giovane età, Sebastiano ha saputo incarnare i valori più alti del servizio e della dedizione: il senso del dovere, la generosità, la disponibilità verso gli altri. Era un ragazzo che amava il proprio lavoro e la propria comunità, e che con il suo sorriso e la sua bontà sapeva farsi voler bene da tutti – ha ripreso il primo cittadino -. Buddusò perde non solo un servitore dello Stato, ma un figlio amato, un giovane esempio di impegno e di umanità. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e continuerà a essere motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”.

