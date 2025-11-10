Carabiniere morto a 23 anni a Foggia.

Nel tardo pomeriggio, a San Severo (Foggia) un giovane carabiniere gallurese è morto in un tragico incidente stradale. Il 23enne era a bordo della sua auto di servizio quando è uscito di strada.

L’uomo stava rientrando alla Caserma dove prestava servizio, stando alla ricostruzione della Polizia stradale. La vittima sul lavoro si chiamava Sebastiano Marrone ed era originario di Buddusò. Un lutto che ha addolorato un intero Paese.

”La notizia della scomparsa del Carabiniere Sebastiano Marrone mi addolora profondamente – si legge in un post pubblicato dal Ministro Guido Crosetto -. Un servitore dello Stato che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale in provincia di Foggia, nello svolgimento del proprio servizio. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio e di tutta la Difesa esprimo vicinanza ai familiari, al Comandante Generale Salvatore Luongo e a tutti i colleghi dell’Arma”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui