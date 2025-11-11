Brutto incidente a Olbia, due feriti: ecco come stanno

Le condizioni dei feriti nell’incidente a Olbia.

Il giovane motociclista di 18 anni, coinvolto in un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 10 novembre, in via Mincio a Olbia, ha riportato diverse fratture. Anche la conducente dell’auto, una ragazza di 23 anni, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori controlli, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Lo scontro si è verificato nella zona industriale della città e ha visto coinvolte una moto e un’auto. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Entrambi i giovani coinvolti sono residenti a Olbia. Buone anche le condizioni della ragazza, che dopo gli accertamenti diagnostici è stata dimessa.

