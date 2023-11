Oltre cento iscritti all’edizione 2023 della Cronoscalata su terra di Tandalò

Presentata a Olbia la Cronoscalata di Tandalò 2023

Presentata all’aeroporto di Olbia l’edizione 2023 della Cronoscalata su Terra di Tandalò, che si svolgerà il 10-12 novembre. Grazie alla regia di Tandalò Motorsport, drivEvents Adventure e il supporto della Regione Sardegna e del Comune di Buddusò.

Cronoscalata su terra di Tandalò, tutto pronto a Buddusò per la corsa

Le iscrizioni chiuderanno oggi, 3 novembre, ma sono già presenti nomi di grandissimo prestigio del rallysmo nazionale ed internazionale che saranno svelati nei prossimi giorni. L’evento ha infatti guadagnato popolarità internazionale, e quest’anno vedrà al via piloti da Belgio, Slovacchia, Spagna , Ungheria, Francia, Regno Unito, Germania e San Marino. Anche in questa edizione sarà un’occasione unica per vedere piloti di diverse nazionalità competere sulla spettacolare salita sarda, unico evento nel suo genere in Italia, pronto ad uno spettacolo di livello mondiale.

Il programma

Il programma inizierà venerdì 10 con le verifiche sportive e tecniche e la cerimonia inaugurale alle 14:00 nel centro di Buddusò. Durante la quale tutti i piloti sfileranno con le loro vetture sulla pedana di partenza. L’azione lungo i 5 chilometri dell’ascesa sterrata che conduce al parco eolico di Tandalò, dove saranno allestiti il paddock e il villaggio, sarà condensata sabato e domenica. Sabato mattina lo shakedown e poi tre ascese cronometrate. Domenica altre due salite cronometrate ed infine il manscione finale, vera attrazione dell’evento con l’elezione del Re di Tandalò 2023.

Il Re di Tandalò

È questo infatti il momento epico in cui i migliori piloti si sfideranno per conquistare il titolo di “Re di Tandalò”. Questa manche speciale, fuori dalle classifiche di gara, offrirà ai piloti la possibilità di mettere la propria firma nell’Albo d’Oro e di giocarsi il prestigioso titolo di Re 2023. L’anno scorso, Gigi Galli è riuscito a fregiarsi di questo importante riconoscimento, ma la competizione è sempre aperta e imprevedibile. Le vetture, i kart-cross, i prototipi si sfideranno sul filo dei decimi, mentre i piloti sfrutteranno ogni centimetro del tracciato per abbassare il loro migliore riferimento cronometrico. Questo è il momento in cui l’adrenalina raggiunge livelli estremi e il pubblico, sempre numeroso ed appassionato, sarà testimone di una battaglia senza esclusione di colpi.



“Siamo carichissimi per questa settima edizione – commenta Gigi Satta, presidente Tandalò Motorsport -. L’evento è cresciuto tantissimo nel contesto motoristico nazionale e internazionale e questo ci restituisce tanto orgoglio. Anche quest’anno abbiamo tantissimi partecipanti, anche quest’anno oltre 100 iscritti e conferme di piloti professionisti di spessore, alcuni anche per la prima volta. Voglio ringraziare l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e Gianni Chessa, FoReSTAS, i Comuni coinvolti, il Comune di Buddusò e la Grimaldi Lines”.

“È stato un 2023 molto entusiasmante come stagione sportiva per noi, e quale evento migliore per concludere l’anno se non Tandalò? – Marco Pala, vicepresidente Aci Sassari -. La Cronoscalata è un fiore all’occhiello tra le gare più importanti dell’isola non solo a livello regionale, ma internazionale. Possiamo gia affermare che sarà un 2024 interessante”.

