Folla ai funerali del carabiniere di Buddusò scomparso a 23 anni

L’addio a Sebastiano Marrone a Buddusò.

Una grande folla si è riunita nella chiesa di Sant’Anastasia a Buddusò per il doloroso addio al giovane carabiniere Sebastiano Marrone, tragicamente scomparso a soli 23 anni. Il militare aveva perso la vita il 10 novembre a San Severo (Foggia), in un tragico incidente stradale avvenuto con l’auto di servizio.

La cerimonia solenne si è tenuta oggi 13 novembre alle 15:30 con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri in uniforme. Al funerale c’era anche il vice Comandante Generale dei Carabinieri, Marco Minicucci, affiancato dai massimi rappresentanti regionali e provinciali dell’Arma, dai membri delle altre forze dell’ordine, da amministratori locali.

In memoria del carabiniere ai lati dell’altare sono state deposte due corone commemorative inviate dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo. Al termine della celebrazione è stata data lettura della “Preghiera del Carabiniere” e il Gen. C.A. Marco Minicucci ha espresso alla famiglia il più profondo cordoglio di tutta l’Arma per la scomparsa del Carabiniere Sebastiano Marrone, rivolgendo loro un sentito e commosso abbraccio. Il paese è pieno di dolore per la scomparsa del ragazzo e oggi, purtroppo, è stato colpito da un altro lutto, quello di Giacomino Demontis, avvenuto per un altro tragico incidente stradale.

