Una scultura per Emanuela Loi.

L’amministrazione comunale di Buddusò ha approvato due importanti progetti per la realizzazione di opere di riqualificazione urbana. Il primo ha come scopo l’agevolazione del transito pedonale. A tale scopo è prevista la realizzazione e la manutenzione dei marciapiedi nelle via di ingresso al paese, oltre che in altre parti del centro abitato.

Il secondo intervento, invece, riguarda la sistemazione della piazza dedicata ad Emanuela Loi, a fianco dell’Istituto tecnico commerciale.

L’intera area verrà riqualificata con interventi di piantumazione a verde e la realizzazione di strade di accesso, marciapiedi e illuminazione, nonché con la predisposizione 30 stalli nell’area parcheggio.

Nell’area verde, inoltre, verrà realizzata una scultura in ricordo della poliziotta sarda dell’attentato del 19 luglio 1992 al magistrato Paolo Borsellino. A questo scopo è intenzione dell’amministrazione comunale bandire un concorso di idee per la realizzazione del monumento da realizzarsi in granito e altre pietre ornamentali sarde.

La scultura rappresenterà, oltre all’effige di Emanuela Loi, anche le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ai due magistrati, inoltre, verrà dedicato, a breve, il vicino Istituto tecnico commerciale.

