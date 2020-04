La sanificazione delle strade di Olbia.

Sabato 11 e martedì 14 aprile, a partire dalle ore 22, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari e le associazioni della città procederanno con gli interventi di sanificazione delle strade, comprese le frazioni.

“Proseguiamo con queste importanti operazioni e ringraziamo ancora una volta tutti coloro che stanno collaborando. Ricordiamo ai nostri concittadini che le sostanze utilizzate non sono nocive per l’uomo, per gli animali e non danneggiano i veicoli che, pertanto, non vanno spostati”, afferma il sindaco Settimo Nizzi.

(Visited 99 times, 100 visits today)