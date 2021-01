Nevica in alcune zone della Sardegna, spazzaneve in azione a Bultei e Buddusò

I mezzi di Anas in azione sulle principali arterie stradali.

Mezzi e personale Anas stanno operando in Sardegna sulla rete stradale di competenza per garantire la transitabilità in sicurezza nei tratti interessati dalle precipitazioni nevose. Al momento si segnalano possibili rallentamenti per mezzi sgombraneve e spargisale in azione su alcuni tratti delle province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna.

In particolare sono interessati alcuni tratti delle statali 128 “Centrale Sarda” a Sorgono e 128 Bis a Bultei, 198 “di Seui e Lanusei” a Sadali e 389 “di Buddusò e del Correboi” a Budddusò . Il transito è comunque garantito senza particolari criticità.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

(Visited 367 times, 367 visits today)