Conclusa la campagna di screening sugli studenti a Monti.

Grande adesione a monti per la campagna di screening sulla popolazione scolastica che si è concluso ieri.

Sono stati sottoposti su base volontaria al test rapido antigenico per la rilevazione del coronavirus 180 bambini su 217. Si è rilevata la presenza di un caso sospetto tra gli studenti, risultato poi negativo ad un secondo test. Per prudenza comunque il bambino rimarrà in quarantena volontaria sino a venerdì prossimo quando verrà sottoposto al tampone molecolare.

“Lo screening effettuato non deve assolutamente farci abbassare la guardia – commenta il sindaco Emanuele Mutzu – . Abbiamo in paese 5 cittadini ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva, ed una situazione epidemiologica poco stabile”.

“Evitiamo assembramenti, visite non necessarie, spostamenti non necessari. Il virus può colpire anche inaspettatamente, senza un perché, e rispettare le regole aiuta a tenerlo lontano il più possibile”, ha concluso il primo cittadino ringraziandogli operatori sanitari e alla compagnia barracellare per il supporto.

