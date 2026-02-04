Il titolo di campione di cross a Nino Addis di Buddusò.

Un riconoscimento importante arricchisce la storia sportiva di Buddusò. Nino Addis ha conquistato nuovamente il titolo di Campione Sardo di cross, confermando un risultato straordinario considerata la sua età, superiore agli 80 anni. La vittoria sottolinea non solo le qualità atletiche e la determinazione del corridore, ma anche la passione e l’impegno costante che ha mantenuto nel corso degli anni nel mondo dello sport locale.

L’amministrazione comunale di Buddusò ha espresso le proprie congratulazioni, sottolineando come i successi dei cittadini contribuiscano a rafforzare l’identità e il senso di appartenenza dell’intera comunità. Il risultato di Addis diventa così un esempio concreto di dedizione, resilienza e capacità di superare i limiti legati all’età, offrendo un modello positivo.

