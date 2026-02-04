I contributi per le iniziative sportive ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena ha aperto il bando per la richiesta di contributi destinati a sostenere le attività delle associazioni e delle società sportive operanti sul territorio comunale. Le risorse, disponibili per il 2026, sono finalizzate a promuovere l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive in diverse aree del comune, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come occasione di partecipazione, aggregazione e promozione del territorio.

Le domande dovranno essere presentate entro il 23 febbraio prossimo. Tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti e alle modalità di partecipazione sono indicate nel bando ufficiale, che può essere consultato e scaricato insieme ai moduli e alle dichiarazioni necessarie. La documentazione completa dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it, garantendo così la correttezza formale della presentazione e la tracciabilità delle domande.

