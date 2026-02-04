Dolore a Tempio, Antonello è morto a soli 61 anni

L’addio ad Antonello Azara di Tempio Pausania.
Grande dolore a Tempio Pausania per la scomparsa di Antonio Azara, conosciuto come Antonello, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadina, che si unisce al cordoglio della famiglia composta dalla moglie Sabina Casedda, dal figlio Cristian, dalle sorelle Tina, Teresa, Agostina ed Elisa con i rispettivi coniugi, dalla suocera Giovanna, dai cognati, dalle cognate, dai nipoti e da tutti i parenti.
- LEGGI ANCHE: Peppe muore a soli 60 anni, grande dolore a Olbia.
La cerimonia funebre si svolgerà domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria della Neve, Tempio Nuovo ad Arzachena, con partenza dalla Casa Funeraria La Pax di Braccu, in via Bazzoni Sircana 13/D a Olbia. Al termine del rito, il feretro sarà trasferito al tempio crematorio di Olbia.