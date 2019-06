La riqualificazione del quartiere Palateddu.

Partiranno presto i lavori di riqualificazione del quartiere Palateddu, nel centro storico di Buddusò. La Regione Sardegna ha, infatti, concesso un contributo di 442 mila euro dedicato a tale opera.

L’intervento prevede il recupero e rifacimento della pavimentazione stradale in acciottolato di granito nelle parte compresa tra via monsignor Bacciu, via Olbia, largo Spanu e via colonnello Langiu.

E’prevista, inoltre, la realizzazione di tutte le infrastrutture e i sotto servizi, compresa la rete delle acque bianche. I lavori di riqualificazione urbana costituiscono la prosecuzione dei lavori già eseguiti nel corso Vittorio Emanuele, frutto di un più ampio progetto di valorizzazione dell’intero centro storico.

