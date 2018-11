Le iniziative natalizie della Pro Loco e Uddusò.

Grande fermento per la Pro Loco di Buddusò che si sta prodigando per rendere magica l’atmosfera natalizia in paese. Le iniziative organizzate dall’associazione prenderanno il via domenica 2 dicembre con il Natale dell’artigiano, il mercatino natalizio che si terrà per le vie del paese. Sono invitati a partecipare e ad iscriversi tutti gli artigiani. Nel corso della giornata ci saranno tante sorprese sia per i grandi che per i piccini.

Scadono, invece, il 7 dicembre le iscrizioni per il concorso Su presepiu e s’ighinadu. L’idea è quella di contribuire allo sviluppo e al mantenimento della tradizione del presepe promuovendo la partecipazione attiva dei rioni e quindi di tutti i cittadini. Il modulo per l’iscrizione dovrà essere consegnato presso la segreteria del sindaco. La partecipazione è libera e gratuita.

