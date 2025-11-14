Allarme bomba a La Maddalena, chiusa l’area di Punta Rossa

L’allarme per un residuato bellico nelle acque di La Maddalena.

La sicurezza marittima torna al centro dell’attenzione nell’Arcipelago de La Maddalena. A seguito del ritrovamento di un presunto residuato bellico, la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha prontamente emesso un’ordinanza per l’interdizione temporanea di un tratto di mare nella suggestiva località di Punta Rossa.

Il provvedimento, in vigore dal 13 novembre e valido sino a nuova comunicazione, è stato adottato in via cautelativa per garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

L’area di pericolo è stata circoscritta attorno al punto di ritrovamento e si estende per un raggio di 50 metri dal punto focale, identificato dalle coordinate geografiche 41°12.260′ N – 009°21.460′ E (WGS84).

All’interno di questa zona vige il divieto assoluto di: Navigazione e sosta; Ancoraggio; Balneazione; Qualsiasi attività subacquea o di superficie.

La Capitaneria di Porto invita caldamente tutti i diportisti, i pescatori e gli operatori marittimi a prendere atto e a rispettare scrupolosamente le nuove disposizioni.

“I contravventori saranno perseguiti ai sensi del Codice della Navigazione e del Codice della Nautica da Diporto,” si legge nella nota, sottolineando la serietà dell’infrazione.

Si attendono ora gli interventi degli artificieri e delle autorità competenti per la rimozione e la messa in sicurezza dell’ordigno, dopodiché l’area potrà essere riaperta al pubblico.

