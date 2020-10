Studente negativo al tampone, a Buddusò si ritorna in classe

La classe può ritornare a scuola.

Riprendono le lezioni in presenza per la classe IA l’Istituto Comprensivo Statale “D.A. Azuni” di Buddusò. Le lezioni in presenza erano state sospese il 3 ottobre dopo che il dirigente scolastico aveva comunicato al sindaco Giovanni Antonio Satta la positività al coronavirus di uno degli studenti al tampone.

Una decisione precauzionale in attesa dell’esito dell’altro tampone. Nella scuola primaria di Buddusò si è quindi anche proceduto ad effettuare la disinfezione dell’aula, degli ambienti comuni e dei servizi da parte di ditta specializzata nel settore.

Fortunatamente l’altro tampone sullo studente ha dato esito negativo e da questa mattina gli alunni sono potuti rientrare in classe.

