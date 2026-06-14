Comune di Palau, avanzo record da 4,4 milioni di euro

L’avanzo per il Comune di Palau.

Il Comune di Palau ha registrato un avanzo di amministrazione superiore ai 4,4 milioni di euro. A darne notizia è la maggioranza che sostiene il sindaco Franco Manna, sulla base del rendiconto di gestione relativo al 2025.

Il risultato complessivo di amministrazione ha raggiunto oltre 15,5 milioni di euro. Di questi, una quota disponibile permette di destinare risorse per un totale di 4.489.874 euro. Nello specifico, circa 1,39 milioni di euro sono previsti per spese correnti non permanenti, oltre 3 milioni per investimenti e una piccola parte per spese legali. Le risorse verranno ripartite su numerosi interventi, con priorità assegnata a opere pubbliche, servizi e progetti a beneficio del territorio. L’amministrazione ha precisato che l’avanzo consentirà di finanziare anche iniziative sociali, eventi, attività legate al turismo e alla cultura, oltre a misure di digitalizzazione.

L’impiego di queste somme rappresenta uno strumento strategico per convertire risorse già disponibili in azioni concrete. L’obiettivo è il potenziamento dei servizi, il miglioramento delle infrastrutture e un generale innalzamento della qualità della vita per i cittadini.

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