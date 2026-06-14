Taekwondo, Joele Ledda di Olbia vince il titolo italiano Beginners

Il titolo Beginners vinto da Joele Ledda.

Il titolo nazionale della categoria Beginners Maschile -23 chilogrammi Gruppo B è stato assegnato a Joele Ledda, atleta della Taekwondo Terranova, in occasione del Kim e Liù 2026, il principale evento giovanile italiano della disciplina. Presso il Foro Italico a Roma, il concorrente ha superato una serie di incontri consecutivi fino a raggiungere l’oro, confrontandosi all’interno di un contesto che ha registrato la partecipazione di migliaia di iscritti da tutto il Paese.

La manifestazione rappresenta l’appuntamento centrale per i vivai federali, unendo la necessità di preparazione tecnica alla gestione emotiva richiesta dal palcoscenico agonistico. Secondo le testimonianze del pubblico e degli addetti ai lavori, la prestazione dell’atleta olbiese è stata caratterizzata da continuità d’azione e focus tattico in ogni fase del tabellone, elementi che hanno concretizzato sul campo i mesi di preparazione atletica svolti in Sardegna.

Il risultato ha riscosso il plauso della società di appartenenza, a partire dagli allenatori Marco Varrucciu e Roberto Carrus, estendendosi alla squadra e ai familiari. La dirigenza ha evidenziato come l’affermazione sia il prodotto della routine d’allenamento basata sulla disciplina e sui principi formativi dell’arte marziale, confermando l’efficacia del lavoro sul territorio nella crescita di profili competitivi su scala nazionale. Per il giovane taekwondoka, la trasferta romana si è conclusa con il rientro nell’isola e il conseguimento di un traguardo che certifica il percorso sportivo intrapreso.

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