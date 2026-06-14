Taekwondo, Joele Ledda di Olbia vince il titolo italiano Beginners

Taekwondo, Joele Ledda di Olbia vince il titolo italiano Beginners

14 Giugno 2026

di Pietro Serra

Il titolo Beginners vinto da Joele Ledda.

Il titolo nazionale della categoria Beginners Maschile -23 chilogrammi Gruppo B è stato assegnato a Joele Ledda, atleta della Taekwondo Terranova, in occasione del Kim e Liù 2026, il principale evento giovanile italiano della disciplina. Presso il Foro Italico a Roma, il concorrente ha superato una serie di incontri consecutivi fino a raggiungere l’oro, confrontandosi all’interno di un contesto che ha registrato la partecipazione di migliaia di iscritti da tutto il Paese.

La manifestazione rappresenta l’appuntamento centrale per i vivai federali, unendo la necessità di preparazione tecnica alla gestione emotiva richiesta dal palcoscenico agonistico. Secondo le testimonianze del pubblico e degli addetti ai lavori, la prestazione dell’atleta olbiese è stata caratterizzata da continuità d’azione e focus tattico in ogni fase del tabellone, elementi che hanno concretizzato sul campo i mesi di preparazione atletica svolti in Sardegna.

Il risultato ha riscosso il plauso della società di appartenenza, a partire dagli allenatori Marco Varrucciu e Roberto Carrus, estendendosi alla squadra e ai familiari. La dirigenza ha evidenziato come l’affermazione sia il prodotto della routine d’allenamento basata sulla disciplina e sui principi formativi dell’arte marziale, confermando l’efficacia del lavoro sul territorio nella crescita di profili competitivi su scala nazionale. Per il giovane taekwondoka, la trasferta romana si è conclusa con il rientro nell’isola e il conseguimento di un traguardo che certifica il percorso sportivo intrapreso.

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