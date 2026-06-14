Il porto di Cala Gavetta a La Maddalena resta chiuso

La chiusura del porto di Cala Gavetta a La Maddalena.

Per la seconda domenica consecutiva il porto di Cala Gavetta a La Maddalena risulta chiuso, lasciando senza servizi quello che rappresenta lo scalo principale per i diportisti in arrivo in città.

La vicenda si inserisce in una fase di transizione amministrativa. Dopo le recenti elezioni comunali, il sindaco Fabio Lai è al momento l’unico organo pienamente operativo, in attesa dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale previsto per il 17 giugno. In quella sede saranno ufficializzate la composizione della Giunta e le deleghe, inclusa quella relativa alla gestione della portualità. Secondo quanto emerge negli ambienti politici locali, si profila una continuità con la precedente amministrazione, con la conferma di diversi assessori uscenti e l’ingresso di un nuovo componente in Giunta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui