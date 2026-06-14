Olbia, le previsioni meteo per lunedì 15 giugno 2026

Le previsioni meteo per la città di Olbia.

Ad Olbia si profila una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, con cieli per lo più sereni o al più attraversati da modesti addensamenti nuvolosi. Le previsioni indicano un quadro complessivamente tranquillo lungo tutto l’arco della giornata, senza variazioni significative sul fronte della copertura. Per quanto riguarda le temperature, i valori si manterranno su livelli miti. La massima è attesa intorno ai 26 gradi, mentre la minima dovrebbe attestarsi sui 18 gradi, delineando un’escursione termica contenuta e tipica del periodo. Il contesto climatico risulterà dunque gradevole, senza particolari sbalzi.

Sul fronte dei venti, nelle ore del mattino si registreranno correnti di moderata intensità provenienti da Est. Nel corso del pomeriggio, invece, è previsto un rinforzo con ventilazione più sostenuta, sempre orientata dai quadranti orientali. Questa evoluzione potrà incidere lievemente sulla percezione delle temperature, rendendo l’aria più dinamica nelle ore centrali e pomeridiane. Le condizioni del mare si manterranno generalmente poco mosse, in linea con il regime dei venti previsto. Nel complesso, il quadro meteorologico non presenta elementi di criticità e si inserisce in una fase di stabilità atmosferica che interessa il territorio.

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