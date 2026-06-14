I festeggiamenti per Sant’Antonio a Olbia.

Ha preso vita anche quest’anno a Olbia il programma dei festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio di Padova, una delle ricorrenze religiose più partecipate della città. Il calendario degli eventi, promosso dal Comitato dei fedeli e dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, propone momenti di preghiera, appuntamenti popolari e iniziative dedicate alle famiglie.

Le celebrazioni sono iniziate con la benedizione delle medaglie del Santo e il tradizionale raduno delle bandiere votive. In serata, piazza Etna ha ospitato l’apertura degli eventi civili con la rappresentazione della commedia brillante in lingua sarda proposta dalla compagnia teatrale olbiese “Sa Meghina e s’oju“.

Tutti gli appuntamenti civili si svolgono in piazza Etna, a breve distanza dalla chiesa di Sant’Antonio di Padova. La giornata di sabato è stata dedicata principalmente ai bambini e alle famiglie con attività previste a partire dal pomeriggio. Nello stesso giorno si sono tenute le celebrazioni religiose con le messe in programma alle 8, alle 11, alle 12 con la solenne supplica e alle 19:30.

La processione di Sant’Antonio.

L’appuntamento centrale è previsto per oggi, domenica 14 giugno. Alle 18 partirà la solenne processione nel quartiere, accompagnata dalla banda musicale “Felicino Mibelli” e dalla partecipazione di gruppi folkloristici e storici provenienti da diverse località della Sardegna.

Alle 19.30 sarà celebrata la messa nella piazza dedicata a Sant’Antonio di Padova in via Apulia, accanto alla storica edicola votiva. Al termine della funzione si svolgerà la tradizionale benedizione del pane, che verrà distribuito ai fedeli presenti. Anche quest’anno gli organizzatori prevedono la consegna di circa tre quintali e mezzo di pane. La celebrazione religiosa sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari. Successivamente la processione riprenderà il proprio percorso per le vie del quartiere.

La serata proseguirà in piazza Etna con la Festa del folklore, presentata da Rita Nurra, alla quale prenderanno parte gruppi provenienti da Olbia, Galtellì, Dorgali e Nuoro. A seguire spazio alla manifestazione canora “Una canzone per Sant’Antonio”, con l’esibizione di giovani cantanti locali. Il programma si concluderà con un rinfresco offerto dal Comitato dei fedeli ai partecipanti.

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