Budoni senza la nuova farmacia.

Doveva aprire a breve la nuova farmacia a Tanaunella a Budoni. Ora è tutto da rifare. La nuova farmacia doveva aprire entro i 180 giorni dall’assegnazione del bando. Così non è stato e la Regione deve provvedere ora a creare un nuovo bando per un eventuale concorrente. Sarebbe stata una bella occasione per i cittadini della frazione di Budoni, che rimangono ancora senza una farmacia.

