Il sindaco Nizzi sul piano Mancini di Olbia.

“Gravi le accuse di terrorismo da parte dell’assessore Balzarini”. Con queste parole il sindaco di Olbia Settimo Nizzi si scaglia contro l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini. Il primo cittadino comunica che gli atti della conferenza istruttoria, del 14 dicembre sul progetto alternativo al piano Mancini, sono pubblici e consultabili sul sito Sardegna Ambiente, nella sezione valutazioni ambientali.

“Un assessore dei lavori pubblici non può nascondere che le vasche di laminazione rappresentano un rischio per la vita dei cittadini, ma nemmeno che il piano Mancini è inapplicabile perché è contro la legge – ha ribadito il sindaco – Questo progetto si pone in contrasto con l’articolo 12 della legge 31 del 2007 che colloca i casi come Olbia su un rischio elevato”.

