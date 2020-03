La donna è stata denunciata dai carabinieri.

“Stavo solo rientrando a casa dopo la stagione invernale interrotta. Ed ero troppo felice di rientrare. Non potete capire”. La giovane fermata, ieri pomeriggio, in un bar di Budoni, per il mancato rispetto della quarantena prevista da chi arriva da fuori la Sardegna, abbozza un tentativo di spiegazione.

Quando l’hanno vista entrare in bar, raccontano, dopo alcuni mesi passati a Bolzano, in molti hanno iniziato a sudare freddo per la paura del coronavirus. E non ci hanno messo molto a comporre il numero del 112, chiedendo ad una pattuglia d’intervenire. Risultato? La ragazza è stata denunciata per il mancato rispetto della quarantena, prevista dall’ordinanza regionale.

La giovane, di 39 anni, ha cercato di chiedere scusa in serata del suo comportamento incauto. “Mi rendo conto di averla combinata grossa – ha scritto -. Mi dispiace di avervi messo in pericolo. Adesso sto a casa in quarantena”.

