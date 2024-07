Gravi accuse per Morgan: stalking e minacce alla ex e al suo compagno

La vicenda di Morgan e le gravi accuse di stalking.

In queste ore il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, che è stato legato all’olbiese Jessica Mazzoli, è finito al centro di uno scandalo per una grave vicenda di stalking e revenge porn. A causa delle gravità del fatto e le polemiche, la Warner Music Italy ha dato mandato ai legali per interrompere il rapporto professionale con l’artista.

La vicenda vede come presunta vittima un’altra ex del cantautore, che ha denunciato Morgan per aver perseguitato e minacciato lei e un altro artista dopo la fine della relazione, ma che sta attendendo 4 anni per avere giustizia. Il caso ha avuto la prima udienza preliminare il 10 ottobre 2023, ma il processo è rimasto praticamente fermo da allora. La prossima udienza è fissata per il 23 settembre.

La ex fidanzata Angelica Schiatti ha denunciato Morgan per stalking, revenge porn e diffamazione, dichiarando di non aver avuto alcun sostegno. Pare che l’etichetta discografica Warner Music sapesse tutto, secondo Angelica Schiatti, collega ed ex di Morgan.

Inoltre le polemiche si sono accese anche per alcune indiscrezioni, poi smentite, di un contratto stipulato con la Rai, dove, in merito a ciò, Selvaggia Lucarelli ha criticato l’emittente, chiamandola “Telemeloni”. Anche il cantante Calcutta, attuale fidanzato di Angelica Schiatti, ha rotto il silenzio e criticato duramente Warner Music Italia, che ha offerto un contratto a Morgan nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Così entrambi gli artisti hanno interrotto i rapporti con la major.

Diversi artisti del mondo della musica e dello spettacolo stanno esprimendo solidarietà nei confronti della cantautrice Angelica. Jessica Mazzoli, cantante olbiese, che è stata legata a lui in una relazione burrascosa con Morgan, dalla quale è nata la piccola Lara, non si è ancora espressa in merito alla vicenda, preferendo il silenzio.

