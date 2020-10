I nuovi casi di coronavirus a Budoni.

Budoni non è più Covid free. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Porcheddu a cui sono stati segnalati ufficialmente dall’Azienda regionale per la tutela della salute i primi due casi presenti sul territorio comunale. Una comunicazione che, per trasparenza e correttezza, ha deciso di dare immediatamente ai cittadini da lui amministrati.

“Un evento ormai inevitabile per una pandemia che sta colpendo tutto il mondo – ha dichiarato il sindaco-. Ci conferma, se non fosse ancora chiaro, la serietà assoluta della situazione e che ci spinge, una volta di più, a riflettere sull’importanza di rispettare ed attenerci rigorosamente alle disposizioni che vengono emanate periodicamente, le quali saranno rese note, come sempre, attraverso il sito istituzionale”.

