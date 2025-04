Budoni cerca 5 agenti di Polizia locale per l’estate, cosa sapere

La ricerca degli agenti di Polizia locale a Budoni.

Il Comune di Budoni ha annunciato l’intenzione di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato di cinque agenti di Polizia locale. Gli incarichi, che avranno una durata di sei mesi, rientrano nell’ambito delle funzioni infungibili della Polizia locale, secondo quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022. Questa misura si rende necessaria per far fronte all’aumento del carico di lavoro che caratterizza il periodo estivo, in cui il comune registra un significativo afflusso di turisti e una conseguente intensificazione delle necessità operative.

Per l’assunzione, il Comune di Budoni attingerà dalle graduatorie di concorsi pubblici già approvate da altri enti del comparto delle “Funzioni Locali”. La selezione avverrà sulla base di una manifestazione di interesse che dovrà essere inviata da coloro che risultano utilmente collocati nelle suddette graduatorie. La documentazione, redatta seguendo lo schema allegato all’avviso pubblico, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo ufficiale del Comune di Budoni: poliziamunicipale@pec.comune.budoni.ot.it.

Il termine ultimo per l’invio delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 12 del 13 aprile 2025, decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nell’Albo Pretorio online e nella sezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale del Comune di Budoni. Si ricorda che, a pena di esclusione, le domande inviate oltre il termine indicato non saranno considerate valide.

