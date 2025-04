La dottoressa Lauretti primaria della Neurochirurgia del Mater.

Il Mater Olbia Hospital ha recentemente comunicato la nomina della professoressa Liverana Lauretti a Primaria dell’Unità Operativa di Neurochirurgia. Un incarico di grande prestigio, che arricchisce ulteriormente l’offerta del centro sanitario sardo, grazie alla figura di una professionista di vasta esperienza e rinomata competenza. La professoressa Lauretti, che arriva in Sardegna da Roma, vanta un solido percorso accademico e clinico, maturato principalmente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha ricoperto ruoli di grande rilievo, tra cui quello di Responsabile dell’UOS Tumori cerebrali presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

Nel corso della sua carriera, la professoressa Lauretti ha eseguito più di 4.000 interventi chirurgici, tra cui oltre 700 approcci trans-sfenoidali, 800 craniotomie e 900 operazioni sul sistema nervoso periferico. La sua pratica chirurgica è accompagnata da un impegno costante nella ricerca scientifica, ambito in cui si distingue per i suoi studi avanzati sulla rigenerazione del sistema nervoso centrale e periferico, la ricerca oncologica e le malattie neurodegenerative. Come professoressa aggregata presso il Dipartimento di Neuroscienze della stessa università, la professoressa Lauretti collabora attivamente con enti di ricerca di prestigio, tra cui l’Istituto Superiore di Sanità e il Cnr, contribuendo a numerosi progetti nazionali.

Nel suo nuovo ruolo, la professoressa Lauretti ha sottolineato l’importanza della ricerca non solo in campo oncologico, con particolare riferimento ai tumori primitivi e secondari del sistema nervoso centrale e periferico, ma anche come strumento per aprire nuove frontiere nella rigenerazione del sistema nervoso. L’approccio multidisciplinare, che coinvolge anche neurologia, neuroradiologia, radioterapia, neuroriabilitazione ed endocrinologia, rappresenta per la nuova Primaria un’occasione unica per rafforzare ulteriormente l’area delle neuroscienze all’interno del MOH, con l’obiettivo di ampliare l’offerta terapeutica e rendere l’ospedale un punto di riferimento sempre più solido per i pazienti e per la formazione di nuovi specialisti.

Questo passo significativo rappresenta un potenziamento importante per il Mater Olbia Hospital, che con l’arrivo della professoressa Lauretti amplierà la gamma delle patologie trattate, con particolare attenzione ai tumori cerebrali e spinali, sia primari che secondari, comprese le neoplasie ipofisarie, e alle patologie oncologiche del sistema nervoso periferico. Inoltre, l’ospedale sardo si concentrerà anche sulle patologie traumatiche del sistema nervoso, per le quali l’esperienza della professoressa Lauretti sarà fondamentale.

Il dottor Marcello Giannico, amministratore delegato del Mater Olbia Hospital, ha espresso grande soddisfazione per l’ingresso della professoressa Lauretti, evidenziando come la sua straordinaria competenza e la visione incentrata sul paziente rappresentino perfettamente i valori e gli obiettivi del Mater Olbia Hospital. La sua nomina consolida la partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e rafforza la posizione dell’ospedale come punto di riferimento per la sanità regionale.

Nel biennio 2022-2024, il Mater Olbia Hospital ha registrato una crescita significativa nelle attività chirurgiche, con un aumento del 47% negli interventi effettuati. Nel solo anno 2024, sono stati eseguiti oltre 800 interventi di neurochirurgia, segno tangibile del continuo impegno del centro nel migliorare l’assistenza sanitaria offerta alla comunità.

