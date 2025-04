Addio a Gavina Sanna, l'ultimo saluto a San Teodoro

L’addio a Gavina Sanna a San Teodoro.

Con grande dolore, la città di San Teodoro ha appreso della scomparsa di Gavina Sanna, una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta. Aveva 68 anni e, dopo una lunga lotta, è venuta a mancare circondata dall’affetto dei suoi cari. La triste notizia è stata comunicata dal marito, Antonio Fadda, dalle figlie Salima, Pamela Manola e Vanna, dai nipoti Valerio e Daniel, dalla sorella Paola e da tutti i familiari.

In questo momento di grande dolore, la famiglia desidera esprimere un sentito ringraziamento al dottor Mannironi e a tutta l’equipe dell’Rsa di Padru per l’amorevole attenzione e le cure professionali prestate a Gavina durante il periodo di malattia. Il funerale si terrà martedì 8 aprile, alle ore 16, presso la chiesa Santa Teresa di Calcutta di San Teodoro, con partenza dall’Rsa di Padru. In questo difficile momento, la famiglia chiede gentilmente di astenersi dalle visite a casa, per potersi concentrare in un intimo raccoglimento.

