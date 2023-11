Il comune di Budoni alla ricerca di nuovi barracelli, al via la selezione

Il comune di Budoni cerca nuovi barracelli.

L’amministrazione comunale di Budoni ha pubblicato il bando per la selezione di nuovi componenti per la compagnia dei barracelli, che svolge un ruolo fondamentale nel controllo del territorio.

La compagnia locale dei barracelli di Budoni opera a 360 gradi in tutte le attività che riguardano il paese. Dalla lotta all’abbandono dei rifiuti, al rispetto per l’ambiente. Inoltre i barracelli sono coinvolti nelle operazioni di prevenzione e intervento in caso di incendi, nella gestione della sicurezza delle spiagge, nella vigilanza contro i furti nelle campagne. Ancora, nel supportare forze dell’ordine e vigili del fuoco in occasione di eventi straordinari.

Come si legge sull’Unione Sarda, dopo la selezione, i candidati ritenuti idonei seguiranno un corso di formazione. Poi andranno ad affiancarsi agli oltre 130 uomini e donne che compongono il corpo di Budoni. Che è guidato dal Capitano Vanni Ventroni e dal Tenente Marco Deledda. Il percorso prevede dei passaggi fondamentali di formazione teorica e pratica, oltre che l’idoneità fisica.

Una componente fondamentale del tessuto sociale budonese, che si spende in interventi a favore dell’ambiente e della comunità.

