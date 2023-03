Il vento ha fatto ribaltare un container sulla 131 Dcn a Budoni

Ieri sera sulla Statale 131 Dcn, nel Comune di Budoni, il vento ha fatto ribaltare un container. L’incidente stava per trasformarsi in tragedia. Verso le 20, un container di un cantiere stradale si è capovolto ed è finito sopra un altro container che fungeva da ufficio. Qui dentro c’era un operaio, che fortunatamente non ha riportato ferite, ma ha dovuto aspettare i vigili del fuoco di Siniscola che lo hanno liberato.

I soccorritori arrivati con l’ambulanza del 118 lo hanno visitato l’operaio e hanno accertato che non aveva riportato danni, tuttavia: Ma, per il rischio che ha corso, era molto agitato ed è stato portato al pronto soccorso di Olbia.

