Danni per il vento in Gallura: super lavoro per i vigili del fuoco

Continua l’allerta meteo per il forte vento che sta creando disagi e danni in Gallura: super-lavoro per i vigili del fuoco. Sono proseguiti per tutta la notte e vanno avanti senza sosta gli interventi in tutta la provincia di Sassari, ma soprattutto in Gallura a causa delle forti raffiche di vento. Un centinaio le segnalazioni giunte alla sala operativa del Comando di Sassari. Ieri sera si è sfiorata la tragedia in un cantiere lungo la 131 Dc, all’altezza di Budoni. Un container è stato ribaltato dal forte vento ed è finito su un altro modulo usato come ufficio. All’interno c’era in operaio che non ha riportato ferite: solo un grande spavento

I distaccamenti di Olbia, Arzachena e Tempio sono principalmente impegnati per la rimozione di tegole, calcinacci e pensiline pericolanti da abitazioni e attività commerciali. A Padru i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un tetto che è stato scoperchiato. Nella zona di Arzachena la copertura di una struttura privata non ha retto al vento, cedendo sopra un’autovettura parcheggiata sotto. Malgrado le numerose richieste di soccorso, non si segnalano feriti.

